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17 березня 2020, вівторок, 12:25 48
Суспільство 2020-03-17T15:15:04+02:00
Українські Новини
Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин

Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин

Анна Рудык
Метро, Київський метрополітен, Метрополітен, Карантин в Україні, карантин в Києві
Київський метрополітен
Київський метрополітен

Київський метрополітен буде закритий з 23:00 вівторка, 17 березня, 3 квітня через карантин для запобігання поширення коронавірусу.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у відеозверненні на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23:00 київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - сказав він.

Він зазначив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Також Кличко закликав киян піклуватися про своє здоров'я і безпеки і залишатися вдома, а тим, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, повинні берегти себе і оточуючих - користуватися засобами індивідуального захисту.

Як повідомляли Українські Новини, харківське метро закривається сьогодні в 20:00.

Також продовжують працювати стихійні ринки, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові кіоски.

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