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25 травня 2020, понеділок, 09:08 11 Карта
Суспільство 2020-05-25T10:00:02+03:00
Українські Новини
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги

З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Київський метрополітен, пробки в Києві
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Пробки в Києві. Карта: Google Maps

У понеділок, 25 травня, коли в Києві відкрили метро, ранкові пробки в столиці не слабшають. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, ранкові пробки паралізували традиційно Набережне шосе, Північний міст і проспект Романа Шухевича. Також стоять авто на Лівому березі Києва в районі станції "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця" (також бульвар Перова), "Чернігівська", "Лісова". Однією з найбільш завантажених є вулиця Братиславська.

Пробки на Лівому березі Києва. Карта: Google MapsПробки на Лівому березі Києва. Карта: Google Maps

Крім того, завантажені дороги в районі станцій метро "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та "Славутич".

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Пробки спостерігаються і на проспекті Перемоги: біля станцій метро "Берестейська", "Політехнічний інститут".

Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд після запуску метро.

Також у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи популярність цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень.

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