З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги

У понеділок, 25 травня, коли в Києві відкрили метро, ранкові пробки в столиці не слабшають. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, ранкові пробки паралізували традиційно Набережне шосе, Північний міст і проспект Романа Шухевича. Також стоять авто на Лівому березі Києва в районі станції "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця" (також бульвар Перова), "Чернігівська", "Лісова". Однією з найбільш завантажених є вулиця Братиславська.

Пробки на Лівому березі Києва. Карта: Google Maps

Крім того, завантажені дороги в районі станцій метро "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та "Славутич".

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Пробки спостерігаються і на проспекті Перемоги: біля станцій метро "Берестейська", "Політехнічний інститут".