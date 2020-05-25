З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги

У понеділок, 25 травня, коли в Києві відкрили метро, ранкові пробки в столиці не слабшають. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини. Так, згідно з даними сервісу, ранкові пробки паралізували традиційно Набережне шосе, Північний міст і проспект Романа Шухевича. Також стоять авто на Лівому березі Києва в районі станції "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця" (також бульвар Перова), "Чернігівська", "Лісова". Однією з найбільш завантажених є вулиця Братиславська. Пробки на Лівому березі Києва. Карта: Google Maps Крім того, завантажені дороги в районі станцій метро "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та "Славутич". Пробки в Києві. Карта: Google Maps Пробки спостерігаються і на проспекті Перемоги: біля станцій метро "Берестейська", "Політехнічний інститут". Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд після запуску метро. Також у Києві після ослаблення карантину злетіли ціни на таксі зважаючи популярність цього виду транспорту: з 12 травня ціни на послуги таксі збільшилися мінімум в 1,5 рази. Кияни відзначають, що ціни на поїздку у центр міста стали більше на 150%, а поїздка з околиці в околицю обійдеться більш, ніж у 300 гривень.