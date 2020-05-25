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25 травня 2020, понеділок, 11:30 14
Суспільство 2020-05-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення

З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення

Анна Рудык
Карантин, Карантин в Україні, карантин в Києві, Відновлення роботи
Карантин. Фото: Нацгвардія
Карантин. Фото: Нацгвардія

Після того, як у Києві метро відновило роботу, Київська область вирішила відновити регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом з вівторка, 26 травня.

Про це сказав на брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"З завтрашнього дня, 26 травня, у Київській області карантин пом'якшений. Це означає, що можна, але при чітко злагоджений контроль і дотримання вимог, регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні", - сказав він.

Володін зазначив, що кількість пасажирів на відновлених пасажирських рейсах має дорівнювати кількості місць для сидіння в автотранспорті.

"На сьогоднішній день в Київській області маємо наступні показники: инцидентность - 11,94, завантаженість ліжок - 19,03%, середня кількість ПЛР-тестів - 19,34", - додав він.з

За його словами, відповідне рішення було прийнято вранці в понеділок на засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові також метрополітен відновив роботу.

Тим часом, з відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають.

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