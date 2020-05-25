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25 травня 2020, понеділок, 11:57 8
Силові структури 2020-05-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
Знайдений біля загиблого депутата Давиденка пістолет належав йому особисто

Знайдений біля загиблого депутата Давиденка пістолет належав йому особисто

Анна Рудык
Зброя, Валерій Давиденко, смерть Давиденка, смерть депутата
Валерій Давиденко. Фото: nashkray.org
Валерій Давиденко. Фото: nashkray.org

Знайдений біля загиблого депутата Верховної Ради Валерія Давиденка (група "Довіра") пістолет Glock 17 належав йому особисто.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Біля тіла знайшли його власний нагородний пістолет Glock 17", - сказав він.

За його словами, на даний момент зброю направлено на експертизу.

Давиденко народився 16 березня 1973 року в Чернігівській області. Був депутатом Верховної Ради VIII і IX скликань. У 2013-2014 роках працював на посаді заступника міністра аграрної політики.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Валерій Давиденко, тіло якого з простреленою головою знайшли в туалеті в його офісі у Києві, останнім часом займався продажем своєї частки в одному з аграрних підприємств.

Тим часом правоохоронні органи перевіряють версію самогубства депутата Ради Давиденка, а також смерть депутата розслідують як вбивство.

Раніше Давиденко вимагав від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

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