На початку тижня долар підскочив, а євро почав падати. Курс валют на 25 травня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 травня на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро знизився на 1,99 коп. до 28,8561 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,05% до 29,4391 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6848 27,0009 28,8561 29,4391 3,21 3,81 Максимальний 26,8000 27,3000 29,0500 29,7500 3,60 5,00 Мінімальний 26,4500 26,7500 28,4000 29,2000 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко критикує принципи монетарної політики Національного банку після того, як рада НБУ також розкритикував валютно-курсову політику правління Нацбанку.

У п'ятницю курс гривні на міжбанківському валютному ринку знижувався третій день поспіль.

А з 15 по 22 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD після семитижневого падіння.