Доллар и евро продолжают расти в цене. Курс валют на 22 мая

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 мая на 0,33 коп. до 26,9113 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,40 коп. до 26,6226 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,04 коп. до 28,8961 UAH/EUR, курс продажи повысился на 5,40 коп. до 29,4745 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6226 26,9113 28,8961 29,4745 3,21 3,82 Максимальный 26,7500 27,0000 29,1000 29,8000 3,65 5,00 Минимальный 26,4000 26,7000 28,4000 29,2000 2,30 3,63

Как сообщали Українські Новини, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Кроме того, Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках дистанционно. НБУ утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации.