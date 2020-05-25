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25 травня 2020, понеділок, 09:03 15
Суспільство 2020-05-25T10:05:55+03:00
Українські Новини
Сьогодні 75-й день карантину, до його закінчення залишилося 28 днів

Сьогодні 75-й день карантину, до його закінчення залишилося 28 днів

Валерия Драгомирова
Кабмін, Коронавірус, Карантин в Україні
Залишайся вдома. Фото: Pixabay
Залишайся вдома. Фото: Pixabay

Сьогодні розпочався 75-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 28 днів.

Раніше Кабмін зняв ряд карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкрилися парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновив роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволили проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.


Як повідомляли Українські Новини, 25 травня в Києві відкрилося метро.

Крім того, Київ відкриває дитячі садки, спортзали і пляжі з 1 червня.

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