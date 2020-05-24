Два місяці в полоні: сімох захоплених піратами в Гвінейській затоці українців звільнили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє про звільнення 7 українців, які були захоплені піратами в Гвінейській затоці.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі і скоро відправляться додому", - написав він.

Кулеба нагадав, що 22 березня пірати захопили в Гвінейській затоці 7 українців, які були членами екіпажу судна MSC TALIA F.

Переговори про звільнення велися українськими консулами і компанією - власником судна.

Як повідомляли Українські Новини, у березні був звільнений захоплений піратами моряк судна Alpine Penelope Дмитро Голяненко.

Також біля берегів Африки, у відкритому океані з борту іноземного судна "Italia Green" невідомим чином пропав український моряк.

Раніше судно з українцями зникло в Атлантичному океані через шторм. Також нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків біля берегів Африки.