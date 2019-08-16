Нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки

Пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были 8 украинских моряков, у берегов Африки.

Об этом сообщает сеть французских общественных международных телеканалов France 24, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, 9 китайцев и 8 украинцев были похищены 15 августа, когда пираты в камерунских водах напали на два торговых судна.

СМИ сообщают, что похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами, силы безопасности Камеруна начали их поиск.

В Гвинейском заливе, где произошло похищение, распространено пиратство, кража нефти, браконьерство, торговля людьми и наркотиками.

В Малайзии глава Международного морского бюро (IMB) Ноэль Чунг подтвердил, что 17 моряков были захвачены с двух кораблей, которые были атакованы в течение нескольких часов, пока они стояли на якоре у порта Дуала.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 в водах Нигерии пираты похитили 12 моряков, один из них украинец. Позже в Нигерии из пиратского плена освободили украинского моряка.

Тем временем Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты 24 военнопленных украинских моряков на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продление срока их содержания под стражей 16 и 21 августа.