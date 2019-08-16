Нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки

Пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были 8 украинских моряков, у берегов Африки.\r\nОб этом сообщает сеть французских общественных международных телеканалов France 24, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, 9 китайцев и 8 украинцев были похищены 15 августа, когда пираты в камерунских водах напали на два торговых судна.\r\nСМИ сообщают, что похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами, силы безопасности Камеруна начали их поиск.\r\nВ Гвинейском заливе, где произошло похищение, распространено пиратство, кража нефти, браконьерство, торговля людьми и наркотиками.\r\nВ Малайзии глава Международного морского бюро (IMB) Ноэль Чунг подтвердил, что 17 моряков были захвачены с двух кораблей, которые были атакованы в течение нескольких часов, пока они стояли на якоре у порта Дуала.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 в водах Нигерии пираты похитили 12 моряков, один из них украинец. Позже в Нигерии из пиратского плена освободили украинского моряка.\r\nТем временем Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты 24 военнопленных украинских моряков на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продление срока их содержания под стражей 16 и 21 августа.