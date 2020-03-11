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11 марта 2020, среда, 23:23 9
Внешняя политика 2020-03-11T23:32:12+02:00
Українські Новини
Захваченный пиратами украинский моряк освобожден, - Кулеба

Захваченный пиратами украинский моряк освобожден, - Кулеба

Ярина Вацяк
Пираты, Дмитрий Голяненко, Alpine Penelope
МИД
МИД

Захваченный пиратами в феврале моряк судна Alpine Penelope Дмитрий Голяненко освобожден.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

20 февраля вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа судна.

Среди них был гражданин Украины.

Кулеба отметил, что над освобождением украинца работали посольство Украины в Греции и судоходная компания, после переговоров экипаж освободили.

Освобожденный Голяненко уже находится в Украине с семьей.

Как сообщали Українськi Новини, у берегов Африки, в открытом океане с борта иностранного судна "Italia Green" неизвестным образом пропал украинский моряк

Ранее судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма. Также нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки. 

Кроме того, 21 июля 2019 на борту украинского траулера "Иван Голубец" у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которого пропал без вести один моряк. В результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.

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