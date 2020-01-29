С борта иностранного судна пропал украинский моряк

У берегов Африки, в открытом океане с борта иностранного судна "Italia Green" неизвестным образом пропал украинский моряк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на Фонда помощи морякам "Ассоль".

Отмечается, что корабль следовал из Нигерии в порт США.

"К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который по их сообщению пропал с борта судна в пятницу 24января... Точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия), первоначально сообщалось, что, возможно, инцидент произошел на судне GREEN BRAZIL", - говорится в сообщении.

Что известно о моряке:

Масленников Евгений Владимирович. 14.10.1983 г.р., рост 183, вес 78, шрам небольшой на волосистой части головы.

Евгения Масленников.Фото:facebook.com/assol.fund

БО "Ассоль" обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - заявили волонтеры.

Как сообщали Українські Новини, ранее судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма. Также нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки.

А 21 июля 2019 возле Африки загорелся украинский корабль - исчез моряк.