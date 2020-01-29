С борта иностранного судна пропал украинский моряк

У берегов Африки, в открытом океане с борта иностранного судна "Italia Green" неизвестным образом пропал украинский моряк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на Фонда помощи морякам "Ассоль". Отмечается, что корабль следовал из Нигерии в порт США. "К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который по их сообщению пропал с борта судна в пятницу 24января... Точно известен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия), первоначально сообщалось, что, возможно, инцидент произошел на судне GREEN BRAZIL", - говорится в сообщении. Что известно о моряке: Масленников Евгений Владимирович. 14.10.1983 г.р., рост 183, вес 78, шрам небольшой на волосистой части головы. Евгения Масленников.Фото:facebook.com\/assol.fund БО "Ассоль" обратилась за поддержкой в дипломатические службы Украины и оказывает правовую поддержку родственникам", - заявили волонтеры. Как сообщали Українські Новини, ранее судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма. Также нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки. А 21 июля 2019 возле Африки загорелся украинский корабль - исчез моряк.