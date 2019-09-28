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28 сентября 2019, суббота, 17:36 19
Происшествия 2019-09-28T17:45:35+03:00
Українські Новини
Судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма

Судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане из-за шторма

Атлантический океан. Фото: pixabay
Атлантический океан. Фото: pixabay

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, сообщает "BBC Украина". По данным МИД, на его борту находились граждане Украины.

"Поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франса (Франция)", - сообщил изданию заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По его словам, украинский консул во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

По данным источников издания, на борту судна может быть около 10 граждан Украины, но пока эту информацию официально не подтвердили.

Как сообщали Українські Новини, нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки. В сентябре 2018 в водах Нигерии пираты похитили 12 моряков, один из них украинец. Позже в Нигерии из пиратского плена освободили украинского моряка.

Также 21 июля 2019 возле Африки загорелся украинский корабль - исчез моряк. Кроме того, в Керченском проливе теплоход с тысячами тонн угля сел на мель. Также в Черном море в шлюпке нашли тело мужчины.

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