Крушения самолета МАУ: Украина намерена обратиться в суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявляет, что Украина намерена обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций в случае отсутствия сотрудничества со стороны Ирана в расследования крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране 8 января.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств - Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сказал он.

Енин подчеркнул, что согласно Монреальской и Чикагской конвенций страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную расшифровку "черных ящиков" или передачу их другому государству.

"Насколько нам известно в мире на сегодняшний день существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", - добавил Енин.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ.