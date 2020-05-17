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17 мая 2020, воскресенье, 20:10 47
Внешняя политика 2020-05-17T20:19:16+03:00
Українські Новини
Крушения самолета МАУ: Украина намерена обратиться в суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик

Крушения самолета МАУ: Украина намерена обратиться в суд ООН, если переговоры с Ираном зайдут в тупик

Ярина Вацяк
Международный суд ООН, Крушение самолета МАУ, Украина-Иран
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявляет, что Украина намерена обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций в случае отсутствия сотрудничества со стороны Ирана в расследования крушения пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране 8 января.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности в Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств - Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сказал он.

Енин подчеркнул, что согласно Монреальской и Чикагской конвенций страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную расшифровку "черных ящиков" или передачу их другому государству.

"Насколько нам известно в мире на сегодняшний день существует буквально несколько государств, которые имеют соответствующее программное обеспечение и соответствующую экспертизу. Более того, мы уже отработали соответствующую технологическую возможность проведения указанной экспертизы на территории Франции. Теперь мы рассчитываем, что иранская сторона выполнит свои международные обязательства и будет сотрудничать с другими странами, граждане которых пострадали во время катастрофы", - добавил Енин.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора настаивает, чтобы крушение самолета МАУ в Иране расследовала международная группа.

Ранее Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ.

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