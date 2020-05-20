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20 мая 2020, среда, 11:08 1483
Верховная Рада и партии 2020-05-20T12:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко впервые за два месяца не явился на заседание Рады

Порошенко впервые за два месяца не явился на заседание Рады

Анна Рудык
Верховная Рада, заседание Верховной Рады, Петр Порошенко, Евросолидарность
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший Президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко, после новости о коронавирусе у депутата "Батькивщины", не явился на заседание парламента.

Об этом написал в своем Telegram депутат Рады Качура ("Слуга народа"), передают Українськi Новини.

"Порошенко сегодня не явился на заседание", - написал он.

При этом Качура опубликовал фото закрепленного за Порошенко места в зале заседаний, депутат отсутствует.

Об этом также свидетельствует таблица регистрации Порошенко на его странице на сайте парламента.

Карточка регистрации Петра Порошенко в Раде. Скриншот: сайт Верховной РадыКарточка регистрации Петра Порошенко в Раде. Скриншот: сайт Верховной Рады

Как сообщали Українськi Новини, после того, как депутат Шахов выздоровел после коронавируса, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что у депутата Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Олега Мейдича выявлен коронавирус.

Тем временем 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 23,1%.

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