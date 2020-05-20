Порошенко впервые за два месяца не явился на заседание Рады

Бывший Президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко, после новости о коронавирусе у депутата "Батькивщины", не явился на заседание парламента.

Об этом написал в своем Telegram депутат Рады Качура ("Слуга народа"), передают Українськi Новини.

"Порошенко сегодня не явился на заседание", - написал он.

При этом Качура опубликовал фото закрепленного за Порошенко места в зале заседаний, депутат отсутствует.

Об этом также свидетельствует таблица регистрации Порошенко на его странице на сайте парламента.

Карточка регистрации Петра Порошенко в Раде. Скриншот: сайт Верховной Рады

Как сообщали Українськi Новини, после того, как депутат Шахов выздоровел после коронавируса, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявляет, что у депутата Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Олега Мейдича выявлен коронавирус.

Тем временем 19 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 354 до 19 230, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 564 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 36,2%, количество новых летальных случаев - на 23,1%.