Підписантів петиції про передачу Києво-Печерської лаври до ПЦУ Зеленский відправив до Шмигаля

Президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію про передачу Києво-Печерської лаври від Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) до Православної церкви України заявив, що управлінням об'єктами державної власності займається Кабінет Міністрів.

Про це йдеться у його відповіді на петицію, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами державної власності", - відповів Зеленський.

Петиція була зареєстрована 15 квітня і набрала необхідні 25 тис. голосів за два тижні.

"Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною на території України. В свою чергу, УПЦ МП не є автокефальною православною церквою на території України", - сказано в ній.

Автор і підписанти петиції вважають, що ієрархи УПЦ МП були неодноразово помічені у висловлюваннях і діях, спрямованих проти українського народу, та перераховують більше 20 випадків, які обурили їх.

Відповідно, вони закликали припинити використання Києво-Печерської лаври УПЦ шляхом розірвання договору оренди та передати її у користування ПЦУ.

Зеленський у відповіді акцентував увагу на тому, що відповідно до Конституції органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти виключно на підставі і в межах Конституції та законів.

"Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління", - відповів він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підтвердив, що у Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися 100 осіб.

Богослужіння в Лаврі проходять у закритому режимі.

УПЦ відкриє служби після карантину.