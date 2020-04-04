Києво-Печерська Лавра проводитиме богослужіння в закритому режимі

Через поширення коронавірусу в Україні Києво-Печерська Лавра вирішила посилити карантинні заходи. Про це йдеться в повідомленні Лаври.

Так, повідомляється, що у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть відбуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією і Причащанням Христових Таїн на території поруч з храмом).

"Братія обителі продовжують підносити в храмах монастиря сугубі молитви "під час згубної пошесті", щоденно молитися про тих, хто вже захворів на цей недуг, і про лікарів, які борються за життя наших співгромадян. Переконливе прохання всім парафіянам Лаври і всім православним християнам з розумінням поставитися до даної обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ПЦУ дасть рекомендації, як брати участь у богослужіннях під час карантину на передвеликодні свята.

Тим часом Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня молитися онлайн в умовах карантину.