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04 квітня 2020, субота, 23:25 8
Суспільство 2020-04-05T00:45:01+03:00
Українські Новини
Києво-Печерська Лавра проводитиме богослужіння в закритому режимі

Києво-Печерська Лавра проводитиме богослужіння в закритому режимі

Анна Рудык
Карантин, ПЦУ, Києво-Печерська лавра, Карантин в Україні
Києво-Печерська Лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська Лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Через поширення коронавірусу в Україні Києво-Печерська Лавра вирішила посилити карантинні заходи. Про це йдеться в повідомленні Лаври.

Так, повідомляється, що у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть відбуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією і Причащанням Христових Таїн на території поруч з храмом).

"Братія обителі продовжують підносити в храмах монастиря сугубі молитви "під час згубної пошесті", щоденно молитися про тих, хто вже захворів на цей недуг, і про лікарів, які борються за життя наших співгромадян. Переконливе прохання всім парафіянам Лаври і всім православним християнам з розумінням поставитися до даної обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ПЦУ дасть рекомендації, як брати участь у богослужіннях під час карантину на передвеликодні свята.

Тим часом Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня молитися онлайн в умовах карантину.

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