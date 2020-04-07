Открытые богослужения в церквях УПЦ (МП) возобновят после карантина

В то время, как Президент Владимир Зеленский призывает украинцев отмечать Пасху дома, Киево-Печерская лавра (Украинская православная церковь Московского Патриархата) намерена возобновить богослужения в открытом режиме после завершения карантина.

Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"Сегодня было богослужение, но в закрытом режиме. Открытые будут после завершения карантина", - сказал он.

По его словам, кроме Киево-Печерской лавры на карантин, то есть на режим богослужений в закрытом режиме, перешли все храмы УПЦ (МП) в Киеве.

"В таком режиме сейчас все храмы (УПЦ (МП))", - отметил Климент.

Как сообщали Українськi Новини, УПЦ (МП) не подтверждает 4 случая коронавируса в Киево-Печерской лавре. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской лавре подтверждены 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

5 апреля Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин.

Также Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения в закрытом режиме.