У Києво-Печерській Лаврі підтвердили 100 випадків коронавірусу, 2 людини померли, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що на території Києво-Печерської лаври були підтверджені 100 випадків зараження коронавірусом, також є 2 летальних випадки, в той час, як по всій Україні зафіксували 3 102 випадки зараження коронавірусом.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

"Я впевнений, ви знаєте ситуацію щодо Києво-Печерського монастиря. На даний момент на території монастиря підтверджено вже 100 хворих коронавірусом і, на жаль, є 2 летальних випадки. Всім хворим ми бажаємо швидкого одужання, але вся ця ситуація демонструє, що для коронавірусу не важлива ваша національність, стать або віросповідання", - сказав він.

Глава держави закликав усіх громадян залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляцію богослужіння.

Зеленський зазначив, що є відповідні домовленості з українськими медіагрупами.

Як повідомляли Українські Новини, намісник Лаври Павло госпіталізований, але не підключений до апаратів.

Раніше намісник Києво-Печерської лаври Павло вирішив тимчасово не приймати участь у богослужіннях і знаходився в режимі самоізоляції.