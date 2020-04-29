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29 квітня 2020, середа, 13:11 42
Політика 2020-04-29T15:00:03+03:00
Українські Новини
Передачу Києво-Печерської лаври від УПЦ до ПЦУ розглянуть в Офісі Президента

Передачу Києво-Печерської лаври від УПЦ до ПЦУ розглянуть в Офісі Президента

Виолетта Чайковская
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Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Поки Києво-Печерська лавра закрита на карнатин електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про передачу Києво-Печерської лаври від Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) до Православної церкви України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Про це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.

Петиція була зареєстрована 15 квітня та набрала необхідні 25 тис. голосів за два тижні.

"Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною на території України. В свою чергу, УПЦ МП не є автокефальною православною церквою на території України", - сказано в ній.

Крім того, автор та підписанти петиції вважають, що ієрархи УПЦ МП були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях, спрямованих проти українського народу.

У петиції перераховується більше 20 випадків, які обурили їх.

Відповідно, вони вважають, що використання Києво-Печерської лаври УПЦ МП повинно бути припинено шляхом розірвання договору оренди, і вона повинна бути передана в користування ПЦУ.

Офіс Президента має приступити до розгляду петиції протягом трьох робочих днів та оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих днів після цього.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підтвердив, що у Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися 100 осіб.

Богослужіння в Лаврі проходять у закритому режимі.

УПЦ відкриє служби після карантину.

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