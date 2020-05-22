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22 травня 2020, пʼятниця, 14:29 10
Силові структури 2020-05-22T15:00:01+03:00
Українські Новини
Прокуратура розслідує вбивство 7 людей у Житомирській області, серед загиблих - учасники АТО і волонтери

Прокуратура розслідує вбивство 7 людей у Житомирській області, серед загиблих - учасники АТО і волонтери

Елена Новикова
Прокуратура, Розслідування, Розслідування вбивства, Житомирська область
Прокуратура. Фото: nabu.gov.ua
Прокуратура. Фото: nabu.gov.ua

Прокуратура почала розслідувати вбивство 7 чоловік у Житомирській області, серед загиблих - учасники антитерористичної операції і волонтери.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Житомирської області.

"Трагічна подія сталася сьогодні, 22 травня, близько години ночі, недалеко від водойми, у селі Новоселиця Попільнянського району. Між власником ставка, місцевим жителем 1962 року народження, і групою приїжджих осіб виник конфлікт, в ході якого власник водойми з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб. За попередньою інформацією, серед них - колишні учасники АТО і волонтери, а також жителі міста Києва", - сказано в ньому.

На місце події виїжджали прокурор Житомирської області Олег Васильєв, заступник прокурора області Віталій Мякішев, керівництво Коростишівської місцевої прокуратури, а також керівництво Головного управління Національної поліції в області.

розпочато Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу.

Мисливську рушницю вилучено, власник водойми затриманий.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи, встановлюються причини конфлікту та обставини вчинення кримінального злочину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Житомирській області в результаті пожеж згорів ліс і понад 70 будинків.

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