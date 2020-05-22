В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать

В то время, как с 22 мая в Украине начался 2 этап ослабления карантина, в Житомирской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве семи человек из огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

В Житомирской области в селе Новоселица Попельнянского района около 1:00 ночи произошло массовое убийство. Возле частных прудов местный житель, арендатор, вследствие конфликта с посетителями, сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья, после чего умерли 7 человек.

В Житомирской области убили 7 человек. Фото: Facebook Антон Геращенко

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают следственно-оперативные группы.

Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По словам заместителя внутренних дел Антона Геращенко, компания друзей-киевлян приехала на рыбалку на пруд в Житомирской области, где собирались уже не раз.

Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко

Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.

"После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что были рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - сообщил Геращенко.

Массовое убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко

Геращенко отмечает, что один из мужчин, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Также он указывает, что задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.

В сети уже появились кровавые фото (18+) с места массового расстрела в Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский сообщил, что за дело об убийстве Павла Шеремета отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Офис генерального прокурора обвиняет Владислава Мангера в заказе и финансировании убийства активистки Екатерины Гандзюк.