подписаться на рассылку
26.6 26.96
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать
22 мая 2020, пятница, 12:59 82
Происшествия 2020-05-22T12:59:01+03:00
Українські Новини
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать

В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать

Ирина Николенко
Украинская полиция, Убийство, Житомирская область, Антон Геращенко
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко

В то время, как с 22 мая в Украине начался 2 этап ослабления карантина, в Житомирской области  полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве семи человек из огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

В Житомирской области в селе Новоселица Попельнянского района около 1:00 ночи произошло массовое убийство. Возле частных прудов местный житель, арендатор, вследствие конфликта с посетителями, сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья, после чего умерли 7 человек.

В Житомирской области убили 7 человек. Фото: Facebook Антон ГеращенкоВ Житомирской области убили 7 человек. Фото: Facebook Антон Геращенко

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают следственно-оперативные группы.

Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По словам заместителя внутренних дел Антона Геращенко, компания друзей-киевлян приехала на рыбалку на пруд в Житомирской области, где собирались уже не раз.

Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон ГеращенкоУбийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко

Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.

"После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что были рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - сообщил Геращенко.

Массовое убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон ГеращенкоМассовое убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко

Геращенко отмечает, что один из мужчин, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Также он указывает, что задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.

В сети уже появились кровавые фото (18+) с места массового расстрела в Житомирской области.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский сообщил, что за дело об убийстве Павла Шеремета отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Офис генерального прокурора обвиняет Владислава Мангера в заказе и финансировании убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Больше новостей о: Украинская полиция Убийство Житомирская область Антон Геращенко

Полиция выясняет, кто украл персональные данные из...
Мать Бузины встретилась с генпрокурором Венедиктов...
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской,...
В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД...
Киев и еще 11 областей не соотвествуют показателям для смягчения карантина и запуска транспорта, — МОЗ
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски
Новости
Минекоенерго учитывает рекомендации Энергетического Сообщества при разработке новой модели ПСО 13:20
Владимир Зеленский и Елена Зеленская в Вышиванках. Фото: facebook.com/olenazelenska.official
Украинский бренд "Етнодим" попал в скандал после того, как опубликовал фото Зеленских в своих вышиванках 13:19
Перед выходными Киев в обед "стоит" в гигантских пробках. Где самые загруженные дороги 13:16 Карта
Суд обязал СБУ открыть материалы дела адвокатам убитого Стерненко одессита, - Портнов 13:15
Убийство в Житомирской области. Фото: Facebook Антон Геращенко
В Житомирской области профессиональный охотник расстрелял 7 человек, одному удалось сбежать 12:59
больше новостей
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов 11:14
Украинцев предупредили о трехдневных заморозках 09:58 Карта
Зеленский. Пресс-конференция
Зеленский про второй срок, языковые квоты, люстрацию, Авакова и приговор Порошенко. Все новости пресс-конференции 13:35 Фото
Метро и детские сады откроются с 25 мая: при соблюдении адаптивного карантина 16:13
больше новостей
Азербайджан передал Украине 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом 20:26
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
Кабмин разрешил ходить по улицам без маски 11:26 Инфографика
21.05.20 11:00 Пресс-конференция: "Предприятия полимерного рынка могут остановить свою работу" 16:32
Собаку продают за долги. Фото: setam.net.ua
Минюст отобрал у хозяина собаку за долги и продает с аукциона 16:38
больше новостей
Зеленский значительно расширил права налоговой и контролирующих органов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok