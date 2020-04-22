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22 апреля 2020, среда, 22:50 228
Финансы 2020-04-22T22:52:45+03:00
Українські Новини
Сгорел лес и более 70 домов. В Кабмине занялись подсчетом убытков от пожаров на Житомирщине

Сгорел лес и более 70 домов. В Кабмине занялись подсчетом убытков от пожаров на Житомирщине

Кира Молчанова
Кабмин, Кабинет Министров, Пожар, Убытки, Житомирская область, Пожар в Житомирской области
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Кабинет Министров подсчитывает убытки, нанесенные государству уничтожением зеленых насаждений в результате пожаров в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Подсчитываются убытки, нанесенные государству из-за уничтожения зеленых насаждений", - сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов на совещании у Президента Владимира Зеленского по поводу пожаров в Житомирской области.

Министр напомнил, что правительство намерено выделить 25 млн гривен финансовой помощи пострадавшим.

В результате пожаров в Житомирской области были уничтожены или существенно повреждены более 70 жилых домов, эвакуированы почти полсотни людей.

"Правительство должно как можно скорее принять решение о выделении финансов, а руководство Житомирской области - максимально быстро отстроиться", - сказал Зеленский.

Чернишов подчеркнул, что, несмотря на различные слухи, погибших в пожарах не было.

Государственнаяслужба по чрезвычайным ситуациям доложила, что все пожары в области локализованы.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.

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