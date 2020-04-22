В Чернобыльской зоне тушат пожар на територрии 4 лесничеств, а в Житомирской области локализовали 2 очага

В то время, как Евросоюз может помочь Украине в борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает тушить пожары в Чернобыльской зоне отчуждения на территории 4 лесничеств, в Житомирской области локализованы 2 очага.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 7:00 22 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГосЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем", - сказано в нем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 8 путепрокладывателей Вооруженных сил.

Инженерной техникой создано 640 км минерализованных полос.

Отмечается, что угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет.

К тушению пожаров привлечено 1 202 человек и 279 единиц техники, из них от ГосЧС 1 068 человек основного состава и 237 единиц техники (в том числе 3 вертолета, которыми 21 апреля было осуществлено 129 сбросов 258 тонн воды).

В Житомирской области по состоянию на 7:00 22 апреля силами ГосЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории ГП "Овручское ЛХ", ГП "Овручское СЛХ", ГП "Словечанское ЛХ" по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

"Очаг горения ГП Овручский спец. ЛХ Виступовицкое лесничество вблизи сел Жолудевка и Журба локализован. Пожар лесной подстилки на территории Словечанского ЛХ локализован", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины внутри локализованных участков.

К тушению привлечены 1 316 человек и 179 единиц техники, из них от ГосЧС 165 человек основного состава и 39 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения после новых 4 очагов пожара.

Также 19 апреля Министерство внутренних дел заявило, что в первоначально пожары в Житомирской области возникли из-за суховея, но есть основания подозревать поджоги.