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22 травня 2020, пʼятниця, 12:23 8 Інфографіка
Політика 2020-05-22T12:47:11+03:00
Українські Новини
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати

У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала падати

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, порівняно з даними на 21 травня, збільшилася на 47 осіб, серед них 9 медиків. Одна особа померла. Про це заявив сьогодні, 22 травня, під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася на 47 чоловік. Серед них - 9 медиків. За минулу добу в столиці від коронавіруса помер один чоловік. Всього за весь період - 58 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2522 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - повідомив Кличко.

Так, серед хворих: 22 жінки у віці від 19 до 86 років. А також 23 чоловіка від 19 до 76 років і двоє хлопчиків, яким 9 і 10 років.

В лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за добу 23 людини. Всього коронавірус подолали 338 жителів столиці", - зазначив Віталій Кличко.

Також у МОЗ нагадали алгоритм дій при підозрі на коронавірус Covid-19.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область не починає подальше пом'якшення карантину.

Також з 22 травня відновить роботу міський і приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

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