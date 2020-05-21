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21 мая 2020, четверг, 12:15 1191 Инфографика
Общество 2020-05-21T13:00:03+03:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса

В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Карантин, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, по сравнению с данными на 20 мая, увеличилось на 65 человек. В частности, заболели 7 медиков. Три человека умерли. Об этом сегодня, 21 мая, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, среди заболевших 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 2 девочки - пяти и семи лет. А также 19 мужчин от 19 до 82 лет и парень, которому 16 лет.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 65 человек. Среди них - 7 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период - 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском - тоже 10. А в Голосеевском районе - 9 случаев заболевания", - сообщил Виталий Кличко.

Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы.

А в Минздраве напомнили алгоритм действий при подозрении на коронавирус Covid-19. 

Как сообщали Українські Новини, сегодня начался 71-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

Также в Киеве собираются открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

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В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
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