У Києві метро можуть не відкрити 25 травня, - ЗМІ

У Києві метрополітен можуть не відкрити з 25 травня в рамках ослаблення карантину в столиці, попри заяву столичної влади, у зв'язку з поганою статистикою випадків захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

"Швидше за все, Кабінет міністрів не дозволить Києву відкрити метро з понеділка через не дуже гарну статистику. На відміну від Харкова і Дніпра, де метро збираються відкрити", - уточнив співрозмовник.

Раніше прессекретар столичного метрополітену Наталія Макогон заявила, що метро в Києві працюватиме з 25 травня в звичайному режимі без змін у графіку. Користуватися підземкою зможуть усі бажаючі без спецперепусток.

За її словами, пропускати в метро будуть всіх, однак контролювати дистанцію пасажири будуть самостійно. Зазначалося, що в той же час, працівники Нацполіції і муніципальна варта будуть контролювати, щоб люди не заходили в метро без маски.

Нагадаємо, раніше Кличко заяил, що з 23 травня в Києві у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт. А з 25 травня - метрополітен.

Тим часом,у столиці другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу.