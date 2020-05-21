У Чернівцях жителі зустріли Авакова пікетом

У Чернівцях кілька груп жителів влаштували пікет під стінами обласної державної адміністрації, де сьогодні перебуває три міністри в той час, як в Чернівецьку область направили вертоліт для вивезення хворих COVID-19.

Як повідомляє molbuk.ua, люди з плакатами оточили міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Серед учасників акції протесту – жителі Сокирянського району і міста Новодністровськ, які висловлюють обурення через затверджений новий перспективний план Буковини. Люди стоять із плакатами "Ломачинці – з Новодністровськом", "Наші діти – наше майбутнє". Аваков вислухав скарги пікетувальників та пообіцяв їм відвідати Новодністровськ.

Інша група людей висловлює обурення через ліквідацію дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" у Чернівцях.

"У нас ситуація з другим етапом медичної реформи трагічна. Половина психіатричних лікарень, туберкульозних санаторіїв – практично все закривається. З цим не погодились, тому, по суті другий етап зупинили негайно. І тепер постановили, щоб заново формувалась підтримка цим закладам медичної сфери", – відповів пікетувальникам міністр.

Також він запропонував кільком представникам санаторію приїхати сьогодні до аеропорту "Чернівці", щоб поспілкуватися із міністром охорони здоров’я Максимом Степановим щодо цієї ситуації.

"Тут вихід наступний: якщо медики говорять, що потрібно відновити, в адекватному стані, ви підпишете новий договір з НСЗУ, і вас будуть підтримувати, і воно запрацює. В принципі, ми виходимо із того, що туберкульоз – така ж небезпечна хвороба, як і коронавірус", – відповів Аваков.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який після програшу всіх можливих судів із роздачі зброї" вирішив взагалі "засекретити" цю тему, є потужним міністром.

Раніше Аваков пригрозив міській владі Черкас жорстким реагуванням на пом'якшення карантину.