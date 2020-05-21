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  • Після милионных премій "Нафтогаз" пообіцяв платити 47 тис. гривень зарплати працівникам ще місяць
21 травня 2020, четвер, 15:54 10
Економіка 2020-05-21T16:45:01+03:00
Українські Новини
Після милионных премій "Нафтогаз" пообіцяв платити 47 тис. гривень зарплати працівникам ще місяць

Після милионных премій "Нафтогаз" пообіцяв платити 47 тис. гривень зарплати працівникам ще місяць

Ольга Фандорина
Нафтогаз, зарплати чиновників, Зарплати в Нафтогазі
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Незважаючи на обмеження в 47,2 тис. гривень, члени спостережної ради "Нафтогазу" отримали по півмільйона зарплати, а також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" продовжить платити правлінню зарплату 47 тис. гривень ще місяць після завершення карантину.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Квітневі виплати за 47 тис. гривень незалежні директори отримають у травні. І зняття обмежень для них відбудеться на місяць пізніше, ніж для всієї країни", - йдеться в ньому.

Також в "Нафтогазі" підкреслили, що компанія не отримує фінансування з державного бюджету, в тому числі на зарплати співробітникам.

Як повідомляли Українські Новини, голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що його заробітна плата за квітень склала трохи більше 47 тис. гривень.

після того, як уряд продовжило контракт з головою НАК "Нафтогаз України" незважаючи на те, що він не виконав одне з основних умов, стало відомо, що нова зарплата Андрія Коболєва в компанії складе - 800 тис. гривень в місяць.

Раніше Кабмін рекомендував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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