Несмотря на ограничения в 47,2 тыс. гривен, члены набсовета "Нефтегаза" получили по полмиллиона зарплаты

По данным бухгалтерского отчета НАК "Нафтогаз" в апреле оклады получили 709 сотрудников компании. Общая сумма начисленной зарплаты указана в размере более 57,7 млн гривен. В среднем это почти 81,5 тыс. гривен на одного сотрудника газового монополиста в то время, как "Нефтегаз" ограничил зарплаты членов правления и набсовета на период карантина.

Об этом пишут "Вести.ua", в распоряжении которых оказались бухгалтерские документы.

В ведомости указано, что по этим договорам зарплату получили 5 человек, которым начислили 2 млн 860 тыс. гривен. Пятерка, получающая деньги по договорам – это члены наблюдательного совета "Нефтегаза". Постановлением КМУ №21-р от 17 января 2018 года утверждены условия подписания гражданско-правовых договоров с независимыми членами надзорного органа НАКа.

Из 7 штатных членов наблюдательного совета, представители государства (Юлия Ковалив и Наталия Бойко) не получают финансового вознаграждения. На зарплате находятся только иностранцы. Получается, что за апрель пятерка членов набсовета получила по 572 тыс. гривен. В пятерку вошли: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Амос Хохштайн,Людо Ван дер Хейден и Роберт Бенеш.

Как сообщали Українські Новини, после того, как правительство продлило контракт с главой НАК "Нефтегаз Украины" несмотря на то, что он не выполнил одно из основных условий, стало известно, что новая зарплата Андрея Коболева в компании составит - 800 тыс. гривен в месяц.