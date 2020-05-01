"Нефтегаз" ограничил зарплаты членов правления и набсовета на период карантина

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" поручил правлению компании ограничить зарплаты членов правления и набсовета до 47,2 тыс. гривен на период карантина, который продлили до 11 мая.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Наблюдательный совет "Нефтегаза" поручил правлению компании обеспечить выполнение требований законодательства по ограничению размера заработной платы и вознаграждения членов правления и наблюдательного совета на период карантина", - говорится в нем.

Отмечается, что набсовет поручил правлению разработать механизм выполнения требований закона и уведомить набсовет о принятых мерах.

В свою очередь председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев подчеркнул, что с вступлением в силу закона, который ограничивает максимальный размер зарплаты руководителей государственных компаний, "Нефтегаз" остановил выплату зарплат и вознаграждений всем членам правления компании.

Как сообщали Українські Новини, после того, как правительство продлило контракт с главой НАК "Нефтегаз Украины" несмотря на то, что он не выполнил одно из основных условий, стало известно, что новая зарплата Андрея Коболева в компании составит - 800 тыс. гривен в месяц.

Ранее Кабмин рекомендовал набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже.