Олімпійські ігри в Токіо можуть не відбутися в 2021 році

Через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри, які повинні були відбутися в кінці липня 2020 року, перенесли на 2021 рік. Однак, Міжнародний олімпійський комітет передбачає, що в наступному році змагання можуть не відбутися. Про це заявив президент комітету Томас Бах, передає ВВС.

Зокрема, організатори поділилися, що у них немає плану після перенесення заходу на рік через коронавірус.

"Не можна вічно наймати від 3 000 до 5 000 чоловік в оргкомітет. Спортсмени не можуть бути в невизначеній ситуації", — сказав Бах.

Бах також зазначив, що робота по реорганізації Ігор була великим завданням, і попередив, що захід буде безумовно іншим — з акцентом на предмети першої необхідності.

Як повідомляли Українські Новини, ще в березні організатори Олімпійських ігор були повністю впевнені у проведенні олімпіади в Токіо, незважаючи на епідемію коронавірусу.

Після цього, член МОК Дік Паунд дав організаторам олімпіади в Токіо 3 місяці, аби визначитися з безпекою Ігор.

Незважаючи на впевненість у проведенні Ігор, Австралія та Канада відмовилися від участі в Олімпійських іграх-2020 через пандемію коронавірусу.

Також церемонія запалювання вогню Олімпійських ігор пройшла в Греції без глядачів.