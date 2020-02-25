подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Олимпийские игры-2020 могут отменить из-за коронавируса
25 февраля 2020, вторник, 20:01 124
Мир 2020-02-25T20:12:38+02:00
Українські Новини
Олимпийские игры-2020 могут отменить из-за коронавируса

Олимпийские игры-2020 могут отменить из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Япония, Токио, Олимпийские игры, Коронавирус в Японии
Олимпийские игры. Фото: Playbuzz
Олимпийские игры. Фото: Playbuzz

Из-за коронавируса в Японии, Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить Олимиаду в Токио. Об этом передает агентство AP.

В частности, член МОК Дик Паунд заявил о том, что организаторам олимпиады в Токие дали 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль.

Паунд предположил, что в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.

"Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?", - подчеркнул он.

При этом Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса умерли двое пассажиров лайнера Diamond Princess из Японии.

Кроме того, украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess.

По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса. И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. 

 

Больше новостей о: Япония Токио Олимпийские игры Коронавирус в Японии

ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека
Полиция опровергла информацию об аресте участников протеста в Новых Санжарах
Новости
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии 21:15
Потепление до +15 и сильные дожди с ветрами: прогноз синоптиков на 26 февраля 21:00
В Херсоне из-за урагана на женщину упал карниз, в результате чего она впала в кому 20:57
В Италии от коронавируса умерли уже 10 человек, а в Швейцарии зафиксировали первый случай заболевания 20:56
На Закарпатье у госпитализированного коронавирус не подтвердился 20:53 Дополнено
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok