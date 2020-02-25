Олимпийские игры-2020 могут отменить из-за коронавируса

Из-за коронавируса в Японии, Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить Олимиаду в Токио. Об этом передает агентство AP.

В частности, член МОК Дик Паунд заявил о том, что организаторам олимпиады в Токие дали 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль.

Паунд предположил, что в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.

"Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?", - подчеркнул он.

При этом Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса умерли двое пассажиров лайнера Diamond Princess из Японии.

Кроме того, украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess.

По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса. И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess.