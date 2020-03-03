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03 марта 2020, вторник, 17:40 23
Мир 2020-03-03T17:40:30+02:00
Українські Новини
Олимпиаде 2020 быть. МОК подтвердил проведение игор в Токио, несмотря на распространение коронавируса

Олимпиаде 2020 быть. МОК подтвердил проведение игор в Токио, несмотря на распространение коронавируса

Таня Войтюк
Олимпийские игры, Токио, Коронавирус, Олимпийские игры 2020 года в Токио, Олимпиада-2020, Коронавирус в мире
Олимпиада в Токио 2020. Фото: broadcast.net
Олимпиада в Токио 2020. Фото: broadcast.net

Несмотря на то, что коронавирус стремительно распространяется по миру, Международный олимпийский комитет не планирует отменять проведение летней Олимпиады-2020 в Токио.

Об этом сообщает прес-служба МОК.

"Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что МОК поддерживает все меры рабочей группы по подготовке к Олимпиаде-2020.

Напомним, Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Украине. Заболевший — житель Черновцов, который недавно вернулся из путешествия по Италии.

По состоянию на 3 марта за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. 

В США разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса.

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