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21 травня 2020, четвер, 13:33 17
Суспільство 2020-05-21T14:15:02+03:00
Українські Новини
З 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення

З 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення

Валерия Драгомирова
Потяги, Мінінфраструктури, залізничні перевезення
Поїзд
Поїзд

1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому слідуванні, в той час, як українцям обіцяють не піднімати ціну на залізничні та автобусні перевезення.

Про це йдеться в повідомленні міністерства інфраструктури з посиланням на міністра Владислава Криклія, передають Українські Новини.

"Уже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення в далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції "Київ-Пасажирський" вже демонтовано МАФи, встановлено ​​сучасну систему відеоспостереження, повністю відремонтовано приміський вокзал", - зазначив міністр.


Згідно з повідомленням, Укрзалізниця завершила демонтаж 35 МАФів на Вокзальній площі і в конкорсі вокзалу.

Під ліквідацію потрапили торгові території, у які закінчився термін оренди, в тому числі, точки продажу алкоголю на розлив, при цьому МАФи, які залишаться, будуть реконструйовані й приведені до єдиного стилю.

Також відремонтовано будівлю приміського вокзалу. Він з'єднаний навісом із платформами і забезпечено виключення потрапляння безквиткових пасажирів.
Крім цього, замінено освітлення, встановлено сучасні лавки і урни, оновлено фасад, вестибюль, квиткові каси, обладнані нові туалети, які враховують потреби маломобільних груп, у тому числі людей з інвалідністю та мам із немовлятами.

"На вокзалах станції "Київ-Пасажирський" посилені заходи безпеки і встановлено ​​нову систему відеоспостереження - 22 камери, які мають функцію розпізнавання обличчя. Це допоможе запобігти крадіжкам, а також дасть можливість правоохоронним органам відстежити правопорушників, які пересуваються поїздами", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.

Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

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