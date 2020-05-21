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21 травня 2020, четвер, 12:44 22
Суспільство 2020-05-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко

З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко

Валерия Драгомирова
Транспорт, Метро, Карантин, Київ
Хрещатик. Фото: igotoworld.com
Хрещатик. Фото: igotoworld.com

З 23 травня в Києві у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт. А з 25 травня - метрополітен, у той час, як у столиці другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

"Щодо наступного етапу послаблень. Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус). Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв. м. Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях", - повідомив Кличко.

Із 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.


"Рішення, щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо. Після того, як метро відновить роботу", - зазначив мер Києва.

Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:

- дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО;

- заклади професійно –технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;

- відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);

- відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

"Хочу підкреслити: всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням вірусу. Тому все залежатиме від того, наскільки кияни свідомо поставляться до елементарних, але таких необхідних заходів безпеки", - сказав Кличко. 

Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд у метро після запуску.

Крім того, як працюватиме транспорт у Києві після 22 травня.

 

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З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
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