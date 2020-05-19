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19 мая 2020, вторник, 12:33 1960
Общество 2020-05-19T13:00:16+03:00
Українські Новини
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая

В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Коронавирус, Общественный транспорт
Транспорт. Фото: Николай Поворозник
Транспорт. Фото: Николай Поворозник

Общественный транспорт после возобновление работы будет перевозить не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"И коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу сможет перевозить одновременно не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан", - сказал он.

Кличко отметил, что контролировать соблюдение данных правил должна полиция и муниципальная охрана.

Также, водители и кондукторы обязаны носить маску или респиратор, а также перчатки, пассажиры также должны быть в масках и не пренебрегать перчатками.
Помимо этого, все работники перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию.

Лица с температурой выше 37,2 градусов или симптомами ОРВИ не будут допущены до работы.

Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован.

Как сообщали Українськi Новини, КГГА намерена открыть спортзалы, промышленные рынки, магазины площадью до 1 тыс. кв. м и возобновить работу наземного общественного транспорта с 22 мая.

Кроме того, как платить за проезд после запуска киевского метро

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