В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая

Общественный транспорт после возобновление работы будет перевозить не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.



"И коммунальный наземный транспорт, и частный общественный транспорт, который возобновит работу сможет перевозить одновременно не больше половины от количества пассажиров, на которую он рассчитан", - сказал он.



Кличко отметил, что контролировать соблюдение данных правил должна полиция и муниципальная охрана.



Также, водители и кондукторы обязаны носить маску или респиратор, а также перчатки, пассажиры также должны быть в масках и не пренебрегать перчатками.

Помимо этого, все работники перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию.



Лица с температурой выше 37,2 градусов или симптомами ОРВИ не будут допущены до работы.



Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован.



Как сообщали Українськi Новини, КГГА намерена открыть спортзалы, промышленные рынки, магазины площадью до 1 тыс. кв. м и возобновить работу наземного общественного транспорта с 22 мая.



Кроме того, как платить за проезд после запуска киевского метро.