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15 апреля 2020, среда, 05:50 1134 Инфографика
Жизнь 2020-04-15T05:50:02+03:00
Українські Новини
Природные катаклизмы, грады, шквалы и жара: синоптик предупредил о погодных аномалиях летом

Природные катаклизмы, грады, шквалы и жара: синоптик предупредил о погодных аномалиях летом

Надежда Комендантова
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Погода в Украине летом. Фото: bun.com.ua
Погода в Украине летом. Фото: bun.com.ua

После аномально теплой зимы и весны, которая также удивила ранним резким началом и снегопадами в апреле, погода в Украине летом 2020 также прогнозируют со всевозможными природными катаклизмами: градами, шквалами и несусветной жарой. 

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что самым жарким месяцем будет июль, в июне стоит ждать различных стихий, а август будет засушливым, пишут Факты.

Погода в Украине в июне


Начало лета принесет приятное тепло, в некоторые дни будет даже жарко. Но с середины первой декады месяца температура немного снизится, возможны кратковременные дожди. "Вторая декада пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала — снижение температуры, далее — усиление осадков со шквалами, градом. К концу второй десятидневки осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко", - рассказал Деркач.

Погода в Украине в июле

Первые десять дней июля, по словам синоптика, порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко, почти без осадков.  "Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительным снижением температуры захватят начало третьей декады. Затем вернется теплая погода", - говорит синоптик.

Погода в Украине в августе

Август начнется с умеренного тепла, но вероятны кратковременные дожди. "Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", - утвержает Деркач.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут сильные заморозки: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов и ягод.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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