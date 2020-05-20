Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует вторую половину мая, когда отметят День Киева, с дождями и повышением температуры на 3-5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил заведующий отделением Гидрометцентра Владислав Билык.

"Примерные прогнозы (к концу мая) есть, что погода существенно не изменится, единственное в конце мая будет потеплее чуть-чуть на 3-5 градусов, будет переменная облачность и временами с дождями", - сказал он.

Также Билык сообщил, что средняя температура к концу мая будет около 15 градусов тепла с колебания в 5 градусов тепла днем, в частности, в какие-то дни в основном на юге Украины температура будет достигать 20-22 градусов тепла, также стоит ожидать похолоданий ночью на севере и западе Украины.

"Погода на этой неделе будет как и в предыдущие дни, на юго-востоке Украины будет поменьше дождей, примерно 1-2 дня, а так в целом по всей территории Украины местами кратковременные дожди, в основном небольшие и умеренные, местами с небольшими грозами", - добавил он.

Согласно его слов, с 20-21 мая по 24 мая будет понижение температуры на 3-5 градусов из-за холодного воздуха.

Как сообщали Українськi Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.