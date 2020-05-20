В Мінсоцполітики заявили, що зростання бідності українцям не загрожує

У цьому році рівень бідності лише на 6,5% перевищить торішні показники і підстав для різкого зростання рівня бідності в Україні через пандемію коронавіруса немає, в той час, як президент Володимир Зеленський оголосив, що зарплата в 5000-6000 тисяч гривень - це не бідність. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

За даними міністерства, протягом останніх трьох років в Україні спостерігається впевнене вихід з кризи. Україна мала реальні шанси досягти за рівнем бідності показників 2008 року, зокрема, у 2018 році показник бідності становив 43,2% порівняно з 58,6% у 2016 році. У 2019 році рівень бідності також продовжив знижуватися.

"Так, рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) за 9 місяців 2019 року зменшився і склав 41,4% проти 45,0% у відповідному періоді 2018 року", - розповіли в Мінсоцполітики.

У міністерстві зазначили, що пандемія коронавіруса внесла корективи в показники соціально-економічного розвитку країни, але різкого зростання рівня бідності не очікується. Так, наприкінці 2020 року рівень безробіття складе 45%, що всього на 6,5% вище показників 2019 року (38,5%).

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