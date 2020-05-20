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20 травня 2020, середа, 20:39 6
Суспільство 2020-05-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
У Хмельницькому на COVID-19 захворіла породілля і акушерка. Обидві лікуються вдома

У Хмельницькому на COVID-19 захворіла породілля і акушерка. Обидві лікуються вдома

Кира Молчанова
Хмельницкий, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Випадок коронавірусу в перинатальному центрі фіксують в Хмальницкому, де в області підтвердили 280 випадків зараження. Там COVID-19 у породіллі та акушерки. Обидві контактували з медиком, у якої раніше виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Е" з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина.

"Це 31-річна породілля, яка народжувала в перинатальному центрі. Зараз вона перебуває вдома, на амбулаторному лікуванні. Друга особа - 56-річна акушерка, також лікується вдома", — йдеться в повідомленні.

Раніше в Хмельницькому перинатальному центрі у акушерки діагностували коронавірус і перевірили на інфекцію всіх 36-ти людям, які з нею контактували в медустанові. Інфекція підтвердилася лише у двох.

Як повідомляли "Українські Новини", у Мукачево Закарпатської області виявили спалах коронавірусу в обласному психоневрологічному інтернаті, який знаходиться на території міста.

Крім того, сім київських інтернатів перевірять на Covid-19 на цьому тижні.

Це зроблять після того, як хворими на коронавірус виявилися декілька вихованців і працівників Дарницького інтернату.

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