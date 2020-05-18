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18 мая 2020, понедельник, 12:47 56
Общество 2020-05-18T12:48:29+03:00
Українські Новини
Семь киевских интернатов проверят на Covid-19 на этой неделе

Семь киевских интернатов проверят на Covid-19 на этой неделе

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, Интернаты, Дарницкий дом-интернат
Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

После выявления очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, Госпродпотребслужба проверила все интернаты, которые подчинены городу. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

В общем - 8 учреждений: Дарницкий и Святошинский детские дома-интернаты. Киевский гериатрический пансионат и пансионат ветеранов труда. А также - четыре психоневрологических интерната: Ново-Белицкий, Киевский, Святошинский и интернат в Пуще-Водице.

"Проверяли на соблюдение требований карантина. В частности, осуществляют ли температурный контроль персонала и подопечных, соблюдаются ли правила проведения дезинфекции помещений. Обеспечены эти учреждения средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. По результатам инспекции особых нарушений не обнаружили", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, Киевскому пансионату ветеранов труда рекомендовали закупить дополнительно маски, бахилы и костюмы индивидуальной защиты в расчете на один год.

"Относительно Дарницкого детского дома-интерната - там ежедневно проводят спецобработку помещений здания. Подопечные и персонал находятся на карантине в помещении интерната под контролем медиков. Состояние их здоровья удовлетворительное. Тестирование на коронавирус в других 7 интернат-заведениях города проведут на этой неделе. О результатах мы обязательно сообщим", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что все интернатные учреждения столицы с начала действия ограничительных мер были закрыты для посетителей.


Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате. 

Кроме того, в Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса. 

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