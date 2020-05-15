Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини.

В Дарницкое управления полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

"Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.

Кроме того, в Украине количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.