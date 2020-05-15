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15 мая 2020, пятница, 20:11 284
Силовые структуры 2020-05-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате

Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате

Валерия Драгомирова
Киев, Вспышка коронавируса, Дарницкий дом-интернат
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини. 

В Дарницкое управления полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате  после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

"Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении. 

На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса.

Кроме того, в Украине количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.

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Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате
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