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20 мая 2020, среда, 18:00 35
Общество 2020-05-20T18:15:01+03:00
Українські Новини
В Мукачевском психоневрологическом интернате вспышка коронавируса

В Мукачевском психоневрологическом интернате вспышка коронавируса

Ольга Фандорина
Мукачево, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в общежитии
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay

В Мукачево Закарпатской области выявили вспышку коронавируса в областном психоневрологическом интернате, который находится на территории города. Об этом сообщил руководитель городского штаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Мешко, передает "Закарпатье онлайн".

Всего в заведении — около 230 пациентов и сотрудников. За минувшие сутки анализы на коронавирус взяли у 180 из них, в ближайшее время анализы возьмут и у всех остальных.

По словам Мешко, у большинства заболевших нет симптомов.

Все они находятся на обсервации в интернате. "Мы занимаемся ликвидацией этого очага и тем, чтобы не дать инфекции распространиться за пределы интернатного учреждения", - подчеркнул Мешко.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина.  Кроме того, по словам премьера, карантин будет продлен после 22 мая

Полиция открыла дело из-за вспышки коронавируса в Дарницком доме-интернате. 


Кроме того, семь киевских интернатов проверят на Covid-19 на этой неделе. 

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