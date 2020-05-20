Завтра почнуть видавати дозволи на автобусні перевезення

В Україні за пом'якшення карантину і переходу до його адаптивного увазі дозволу на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня. Мова йде про перевезення на міжобласних і міжнародних маршрутах регулярних перевезеннях.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

На час карантину введено обмеження на відвідування офісу ДП "Державтотрансндіпроект" у Києві.

"У зв'язку з цим видача дозволів (і виписок з них) на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування та дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів буде здійснюватися з 21.05.2020 з 10:00 до 13:00 в робочі дні", - йдеться в повідомленні.

Міністерство попереджає, що вхід до приміщення можливий при дотриманні наступних правил:

наявність засоби індивідуального захисту (маски або респіратора);

відсутність скупчення людей;

дотримання соціальної дистанції не менше 1,5 метра.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 70-й день карантину,, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19. Тим часом, в Україні виявили майже 1,3 тис. кафе, перукарень і магазинів, що порушують карантин.

Крім того, після триденного падіння кількість нових випадків коронавіруса різко збільшилася. 19 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 354 до 19 230, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 564