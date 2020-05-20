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20 травня 2020, середа, 19:00 7
Суспільство 2020-05-20T19:45:01+03:00
Українські Новини
Ослаблення карантину. В Україні дозволили проводити спортивні змагання без глядачів

Ослаблення карантину. В Україні дозволили проводити спортивні змагання без глядачів

Кира Молчанова
Кабмін, спортивні змагання, Богослужіння, Без глядачів, Послаблення карантину
Олімпійський стадіон. Фото: pixabay
Олімпійський стадіон. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів в рамках ослаблення карантину дозволив проведення богослужінь та спортивних змагань без глядачів з 22 травня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

Згідно з опублікованою їм інфографіці, з 22 травня буде дозволено проведення релігійних заходів за умови перебування не більше 1 людини на 10 кв. м і спортивних заходів за участю до 50 осіб без глядачів.

Спортивні заходи за участю більше 50 осіб повинні узгоджуватися з Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

З 22 травня Кабмін також дозволив роботу готелів та міського (крім метро), приміського і внутрішньообласного транспорту.

У Мінінфраструктури розповіли, при яких умовах почнеться відновлення роботи транспорту.

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