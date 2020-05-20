Ослаблення карантину. В Україні дозволили проводити спортивні змагання без глядачів

Кабінет Міністрів в рамках ослаблення карантину дозволив проведення богослужінь та спортивних змагань без глядачів з 22 травня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини. Згідно з опублікованою їм інфографіці, з 22 травня буде дозволено проведення релігійних заходів за умови перебування не більше 1 людини на 10 кв. м і спортивних заходів за участю до 50 осіб без глядачів. Спортивні заходи за участю більше 50 осіб повинні узгоджуватися з Міністерством охорони здоров'я. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину. З 22 травня Кабмін також дозволив роботу готелів та міського (крім метро), приміського і внутрішньообласного транспорту. У Мінінфраструктури розповіли, при яких умовах почнеться відновлення роботи транспорту.