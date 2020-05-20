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20 мая 2020, среда, 15:55 49
Общество 2020-05-20T16:45:03+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил работу гостиниц с 22 мая

Кабмин разрешил работу гостиниц с 22 мая

Кира Молчанова
Кабмин, Гостиница, Денис Шмыгаль, ослабление карантина, Выход из карантина
Гостиница Kharkov Palace. Фото: Booking.com
Гостиница Kharkov Palace. Фото: Booking.com

С после того, как с 22 мая в Украине начнет действовать адаптивный карантин, Кабинет Министров разрешит работу гостиниц.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

Согласно опубликованной им инфографике, с 22 мая будет разрешена работа гостиниц за исключением ресторанов в них.

Отмечается, что смягчение ограничений на работу гостиниц касается тех областей, где соответствующее решение примет региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

18 мая Министерство здравоохранения обнародовало проект рекомендаций для работы гостиниц в период карантина.

Согласно ему, запрещается работа конференц-залов, фитнес- и СПА-центров.

Питание в гостинице может быть организовано в виде доставки еды в номера по предварительному заказу или на летних площадках в ресторанах и кафе при гостинице при условии соблюдения утвержденных для таких заведений противоэпидемических мер.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня.

Ранее в МОЗ рассказали, что метро в Киеве откроют после оценки эпидситуации.

С 22 мая в Киеве должен начаться второй этап ослабления карантина. Перед каждым рейсом транспорт должен быть дезинфицирован, а лица с температурой выше 37,2 градусов или симптомами ОРВИ не будут допущены к работе.

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