Бойовики відкрили вогонь з забороненого озброєння. Поранено воїна ЗСУ

Після того, як на Донбасі були поранені троє українських військових, бойовики 14 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил в середу, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював українські позиції поблизу Павлополя, Пісків, Старогнатівки, Кам'янки, Красногорівки і Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Орехово, Шумів, Південного та Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим дотримувався тиші.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу ООС не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 19 травня бойовики 10 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, втрат не було.

Раніше бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил 17 травня, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

15 травня на Донбасі в бою поранені двоє українських військових.