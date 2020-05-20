Бойовики відкрили вогонь з забороненого озброєння. Поранено воїна ЗСУ

Після того, як на Донбасі були поранені троє українських військових, бойовики 14 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил в середу, 1 український військовослужбовець поранений. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини. "Сьогодні збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював українські позиції поблизу Павлополя, Пісків, Старогнатівки, Кам'янки, Красногорівки і Богданівки. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Орехово, Шумів, Південного та Кримського. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим дотримувався тиші. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу ООС не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Як повідомляли Українські Новини, 19 травня бойовики 10 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, втрат не було. Раніше бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил 17 травня, 1 український військовослужбовець отримав поранення. 15 травня на Донбасі в бою поранені двоє українських військових.