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19 мая 2020, вторник, 21:08 164
Силовые структуры 2020-05-19T21:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе по украинским военнослужащим открыли огонь из запрещенного вооружения, — штаб ООС

На Донбассе по украинским военнослужащим открыли огонь из запрещенного вооружения, — штаб ООС

Кира Молчанова
Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
ООС Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

После того, как на Донбассе были ранены трое украинских военных, боевики еще 6 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил во вторник. На этот раз потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись вблизи Богдановки, Красногоровки и Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Новотошковского и Орехово.

Потерь среди украинских военных результате вражеских обстрелов не было.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил 17 мая, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

15 мая на Донбассе в бою ранены двое украинских военных.

А 14 мая на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых.

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