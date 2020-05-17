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17 мая 2020, воскресенье, 19:21 18
Силовые структуры 2020-05-17T19:21:07+03:00
Українські Новини
В перестрелке на Донбассе был ранен воин ВСУ

В перестрелке на Донбассе был ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил в воскресенье, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники для прекращения вражеских обстрелов активно использовали дежурные огневые средства", - говорится в нем.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь неподалеку Авдеевки, Водяного, Славного.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ООС не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 14 мая на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых.

Ранее, 13 мая, на Донбассе в бою погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения.

Также 16 мая боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, потерь не было.


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