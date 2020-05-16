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16 мая 2020, суббота, 08:25 11
Силовые структуры 2020-05-16T08:25:20+03:00
Українські Новини
На Донбассе в бою ранены двое украинских военных

На Донбассе в бою ранены двое украинских военных

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/ato.news
ООС. Фото: facebook.com/ato.news

Вчера, 15 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неподалеку Широкино выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты. А по украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом с Орехово. 

"Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения … По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцей среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 14 мая на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили одного боевика и ранили еще пятерых.

Также 13 мая на Донбассе в бою погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения.

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